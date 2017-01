Ina Müller hat eher spät den Weg auf die große Bühne des Showbusiness gefunden, zuerst im Kabarett-Duo „Queen-Bee“ und ab 2005 dann allein. Fast alle Konzerte sind lange vorher ausverkauft. So auch die Lokhalle Göttingen, in der sie am Freitag ihr neues Album „Ich bin die“ präsentierte.