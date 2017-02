Würstchen oder Möhren als Dynamitstangen, Zeitzünder aus Pappe: Ein Unbekannter hat Bomben-Attrappen an sieben Orten in Göttingen platziert. Er wollte damit offenbar künstlerisch auf die Terrorgefahr in Deutschland aufmerksam machen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz in dem unappetitlichen Fall.