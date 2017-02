Zwei Seniorinnen sind bei einer Vollbremsung in einen Stadtbus schwer verletzt worden. Wie die Göttinger Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Sonnabend um 11.55 Uhr. Der Bus war am Geismar Tor stadteinwärts unterwegs und wollte an der Haltestelle vor der Volksbank halten.