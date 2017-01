Auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahn 7 bei Nörten-Hardenberg haben Unbekannte am Mittwoch Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1000 Euro aus einem Auto entwendet. Im Laufe des Tages hatten die Täter an einem Volfswagen Caddy eine Scheibe der Kofferraumtür zertrümmert, um in das Wageninnere zu gelangen.